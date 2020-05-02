Число вылечившихся от COVID-19 в Подмосковье достигло 507 человек

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Подмосковье врачи вылечили от коронавируса еще 49 человек, сообщает в субботу региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Как отметили в штабе, все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

Всего в Московской области вылечилось и выписаны 507 человек.

Ранее в субботу оперштаб сообщил, что в России коронавирус за сутки обнаружен еще у 9 623 человек в 83 регионах. За весь период в стране зарегистрировали 124 054 случая заболевания.