В Москве от коронавируса вылечились еще 544 человека

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Москве вылечились от коронавируса уже 7 573 человека сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как она рассказала в понедельник журналистам, за прошедшие сутки в столице после прохождения лечения выздоровели еще 544 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Россия идет по европейскому сценарию развития ситуации с коронавирусом: боремся внутри страны, сглаживая пики. По его мнению, в стране уже невозможен "китайский вариант" борьбы COVID-19.