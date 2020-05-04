"Индекс самоизоляции" в Москве утром в понедельник составил 3,6

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Примерно половина москвичей соблюдает требования режима самоизоляции и остается дома в понедельник, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составляет 3,6.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5, где 0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий.

"Большинство людей дома", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 3,9. При этом в прошлый понедельник, 27 апреля, уровень самоизоляции опустился до отметки 3,2.

Высокий показатель самоизоляции также зафиксирован в подмосковном Железнодорожном (3,9) и Королёве (3,9).

Наименьший индекс этим утром - в Котельниках (3,0) и Солнечногорске (3,1).