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Строительные и промышленные предприятия в Москве смогут возобновить работу с 12 мая

Строительные и промышленные предприятия в Москве смогут возобновить работу с 12 мая
Фото: Reuters

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 12 мая можно будет разрешить возобновить работу всем промышленным и строительным предприятиям столицы.

Как сообщил Собянин в среду на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы, в результате возобновления деятельности промпредприятий работу вновь получат 500 тыс. человек.

"Это важно для экономики города и страны, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 млн рабочих мест по всей стране, обеспечивают работу машиностроительных предприятий, предприятий строительной отрасли и так далее. То есть это имеет достаточную большую синергию", - пояснил Собянин.

Открывать предприятия сферы услуг пока рано

Вместе с тем чиновник подчеркнул, что выход столичной сферы услуг из режима самоизоляции пока был бы преждевременным. По его словам, открытие таких предприятий несет в себе риски дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Столичный мэр заявил, что в вопросе открытия объектов торговли и сферы услуг, где имеется прямой контакт между гражданами, нужно придерживаться жестких критериев.

"Меры перехода на другие этапы выхода из самоизоляции (...) необходимо поделить на две части: первая часть, самая жесткая, касается сферы услуг, там, где граждане соприкасаются друг с другом, или с предприятиями, которые оказывают услуги. Это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг. Начало работы этих предприятий могут спровоцировать рост или высокую динамику заболеваемости", - предупредил Собянин.

По его словам, критерии для начала работы предприятий этой сферы уже выработаны, и они "достаточно жесткие". Тем не менее, по его словам, на заседании рабочей группы договорились, что решение об открытии таких предприятий будет приниматься на уровне региона, и система будет "несколько гибче" - исходя из специфики субъекта Федерации.

По его словам, отдельно от сферы услуг и торговли должен регулироваться выход из самоизоляции промышленности, строительства и сельского хозяйства.

"Сфера услуг более жестко контролируется санитарными врачами, что касается промышленности, других сфер, это все-таки в большей степени сфера ответственности самих руководителей", - сказал Собянин.

Мнение Путина

В свою очередь, Путин в ходе совещания назвал обоснованным возобновление работы промышленных и строительных предприятий в стране, однако, по его словам, их работа должна контролироваться Роспотребнадзором.

При этом президент попросил обратить внимание на то, что для эффективной работы предприятий промышленности и стройки "нужно, чтобы работала вся цепочка смежников".

Он попросил Собянина, возглавляющего Координационный совет по борьбе с COVID-19 при правительстве России, вместе с коллегами из регионов предметно рассмотреть все вопросы, связанные с единством производственного комплекса. "Ясно, что это непростая работа, но, тем не менее, без этой предварительной работы не обойтись", - добавил президент.

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