В Москве станет обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что об ослаблении режима ограничений в городе пока говорить рано.

"Давая возможность большему количеству людей работать, мы понимаем, что увеличится количество передвижений на транспорте, количество людей, которые общаются друг с другом, надо это каким-то образом отчасти компенсировать, поэтому вводим дополнительный режим самоизоляции на метрополитене, более жесткие требования, ношение обязательно масок, перчаток в общественном транспорте, другие требования по контролю за передвижением по городу, электронные пропуска - все это остается в силе", - сказал Собянин в интервью "России 24".

Он уточнил, что обязательное ношение масок и перчаток в метро вводится с 12 мая.

Накануне мэр объявил, что с 12 мая возможно снятие запрета на работу промышленных и строительных предприятий, благодаря чему на работу вновь выйдет полмиллиона москвичей. Но запрет на работу предприятий сферы услуг снимать пока рано: их открытие несет риски дальнейшего распространения инфекции.

Ранее завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ им. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев в комментарии "Интерфаксу" усомнился в эффективности масочного режима. Он напомнил, что на улице носить маску вредно, а в помещении ее нужно менять каждые 2 часа.

"А если не поменять маску через 2 часа, она станет источником инфекции, человек будет получать кучу грибковых заболеваний и бактериальных инфекций, вирусов", - указал академик. Он предположил, что люди будут носить маски с собой и надевать их, когда увидят сотрудников правоохранительных органов.