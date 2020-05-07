Около 200 тыс. работников промышленности вернутся к работе в Москве с 12 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - С 12 мая в столице смогут возобновить работу предприятия автопрома, легкая промышленность, машиностроительные предприятия, производители компьютеров и электроники и другие промышленные предприятия, деятельность которых в настоящий момент ограничена, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономики Владимир Ефимов.

"В общей сложности вернуться к работе смогут порядка 200 тыс. человек", - сказал он журналистам в четверг. По словам Ефимова, в период ограничений лишь 350 из 720 промышленных предприятий Москвы продолжали свою работу - это предприятия ОПК, пищевой и фармацевтической отраслей, производители медицинского оборудования, стройматериалов для больниц, антисептиков, масок и других товаров, которые помогают бороться с распространением эпидемии.

"Очень важно, чтобы люди не теряли источник дохода, а экономика столицы могла как можно быстрее восстановиться. И мы понимаем, что предприятия, которые могут хотя бы частично вести свою деятельность в режиме самоизоляции, стараются адаптироваться к текущим условиям. Однако далеко не все производства могут продолжать работу в удаленном режиме", - отметил он.

Все предприятия промышленной отрасли Москвы обязаны до 31 мая провести тестирование на коронавирус не менее 10% работников, и с 1 июня проводить такой объем тестов каждые 15 дней. Кроме того, в тех организациях, где социальную дистанцию между стационарными рабочими местами обеспечить нельзя, должны быть установлены разделительные перегородки.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров напомнил, что для соблюдения мер безопасности все сотрудники должны носить перчатки и маски, использовать антисептики для рук.

"Предприятия также должны обеспечить социальную дистанцию между работниками и контролировать состояние их здоровья. Часть правил уже знакома тем, кто не прекращал свою деятельность на период пандемии. В таком режиме они работают уже больше месяца", - сказал Прохоров.

На работающих в Москве промпредприятиях трудятся 430 тыс. человек. По данным УФНС Москвы, объем налоговых поступлений от столичных организаций обрабатывающих отраслей промышленности в консолидированный бюджет РФ в 2019 году составил 308,9 млрд рублей, в бюджет Москвы - 124,7 млрд рублей.

О том, что в Москве с 12 мая возобновят работу промышленные предприятия и стройки, стало известно ранее в четверг.