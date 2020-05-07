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Жители Подмосковья смогут купить маски в автобусах

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - У жителей Московской области появится возможность приобрести медицинские маски в автобусах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В автобусах Подмосковья появится возможность приобрести одноразовые медицинские маски. Оплатить покупку можно будет картой "Стрелка" или бесконтактной банковской картой", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что подробности о порядке приобретения и стоимости будут "сообщены дополнительно".

С 12 мая в Московском регионе вводится масочный режим. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в транспорте и такси запрещено ездить без маски или респиратора. За нахождение в общественном месте без маски предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей.

Московская область

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