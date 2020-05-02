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В общественный транспорт Подмосковья не пустят пассажиров без масок

В общественный транспорт Подмосковья не пустят пассажиров без масок

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - С введением в Подмосковье режима обязательного ношения масок 12 мая пассажиры смогут пользоваться общественным транспортом только при наличии средства индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"С 3 мая в рамках проверки пропусков инспекторы ведомства будут проводить разъяснительную работу с пассажирами на обязательное ношение масок. С 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анну Кротову.

Контроль за использованием масок усилят на крупных пересадочных узлах, остановках, автовокзалах и железнодорожных вокзалах.

Также сотрудниками министерства организована раздача масок при проверке электронных пропусков.

Ранее губернатор Московской области подписал постановление, согласно которому с 1 по 11 мая жителям Подмосковья строго рекомендуется носить защитные маски в общественных местах. С 12 мая ношение масок становится обязательным.

Штраф за нарушение режима составит 4 тыс. рублей.

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