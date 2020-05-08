Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Для жителей Подмосковья старше 65, а также для страдающих хроническими заболеваниями, режим самоизоляции сохраняется до 31 мая, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.

"С 26 марта 2020 года по 31 мая 2020 года (включительно): обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению", - говорится в документе.

В числе таких заболеваний - сахарный диабет, астма, хронические заболевания почек, злокачественные новообразование и прочие.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Рабочие пропуска, оформленные для проезда в Подмосковье до 11 мая, продолжат действовать до 31 мая.

"Цифровые пропуска (...) со сроком действия до 11 мая 2020 года продолжают действовать до 31 мая 2020 года (включительно)", - говорится в постановлении.

Цифровые пропуска в Московской области начали оформлять с 15 апреля.

Для передвижения в области и столице жители Подмосковья могут оформлять их в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус" (https://uslugi.mosreg.ru/stop-covid), на портале Госуслуг, а также, отправив смс на номер 0250.

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