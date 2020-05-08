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В ГИБДД Москвы назвали фейком сообщения об обязательной установке видеорегистраторов

В ГИБДД Москвы назвали фейком сообщения об обязательной установке видеорегистраторов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В столичном управлении Госавтоинспекции назвали "фейком" информацию о введении обязательного требования использования видеорегистраторов в салонах автомобилей.

Согласно размещенному на сайте главка сообщению, в последние дни в интернете распространялась информация о том, что наличие видеорегистраторов в салоне автомобилей станет обязательным, а за их отсутствие будет предусмотрена административная ответственность.

По данным ГИБДД, автор публикации, ссылаясь на заявление руководства Госавтоинспекции, утверждает о скором (якобы с 11 мая - ИФ) введении в стране режима обязательного наличия видеорегистрирующей аппаратуры в каждом транспортном средстве - легковых автомобилях, рейсовых маршрутках и автобусах. Называлась даже сумма штрафа (от 4 тыс. рублей), которому якобы будут подвергаться автовладельцы в случае отсутствия у них видеорегистратора.

При этом материал содержал скрытую рекламу онлайн-магазина и автомобильных видеорегистраторов. "В тексте приведено описание товара, условно приобретенного автором публикации, и ссылка на конкретный интернет-магазин", - говорится в сообщении.

"Госавтоинспекция сообщает, что изложенная в материале информация не соответствует действительности, требования к обязательному использованию видеорегистраторов в салонах автомобилей не вводились и не планируются", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что видеорегистрирующая аппаратура является необязательным атрибутом транспортного средства, отсутствие которого не попадает ни под какие административные санкции и не влечет для автовладельцев каких-либо негативных последствий.

В Госавтоинспекции призвали граждан скептически относиться к подобным фейковым информационным "вбросам" и не поддаваться на провокации представителей блогосферы.

"В настоящее время материал, содержащий недостоверные сведения, по требованию Госавтоинспекции удален из контента интернет-портала, где он был опубликован", - подчеркнули в управлении.

ГИБДД Москва

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