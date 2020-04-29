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Мишустин перенес установку ГЛОНАСС на транспорте до лета 2021 года

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об отсрочке срока установки системы ГЛОНАСС на грузовой и пассажирский автотранспорт, сообщает сайт правительства в среду.

В соответствии с постановлением, обязательные требования по оснащению аппаратурой спутниковой навигации вступят в силу через год - 31 мая 2021 года.

"Отсрочка касается пассажирских автобусов, вмещающих более восьми пассажиров, и транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов", - отмечается в сообщении.

Кабмин подчеркивает, что данная мера поможет снизить административную нагрузку на транспортную отрасль, которая оказалась в числе пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.

Дмитрий Медведев в феврале 2018 г. подписал распоряжение, обязывающее грузо- и пассажироперевозчиков оснастить транспортные средства системой навигации ГЛОНАСС. В июле 2019 г. кабмин отсрочил дедлайн до мая 2020 года. Минэкономразвития ранее предложило сдвинуть его до лета 2021 г.

ГЛОНАСС Михаил Мишустин

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