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Минтранс отложил оснащение городских автобусов тахографами до лета 2021 года

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Минтранс подготовил проект постановления правительства о том, чтобы перенести до лета 2021 года срока оснащения городских автобусов тахографами, сообщила пресс-служба ведомства.

"Эта мера коснется около 96 тыс. городских автобусов и позволит перераспределить денежные средства, ранее запланированные на покупку тахографов, на финансирование выпадающих доходов перевозчиков", - говорится в сообщении ведомства.

Проект постановления проходит процедуру согласования.

Минтранс также сообщает, что до 30 июня 2021 г. продлен срок вступления в силу требования, обязывающего перевозчиков использовать автобусы не старше 10 лет для перевозки детских групп.

Кроме того, как сообщалось, кабмин ранее отсрочил до лета 2021 г. требование оснащать пассажирский и грузовой автотранспорт системой ГЛОНАСС.

Тахографы - записывающие устройства, автоматически регистрирующие скорость и маршрут автомобиля, время работы и отдыха водителя. Предполагается, что они повысят безопасность на дорогах.

С 15 декабря 2019 года вступил в силу приказ Минтранса о тахографах для автобусов и грузовиков, принадлежащих физлицам. Согласно приказу, физлица, владеющие грузовиками и автобусами, должны были поэтапно оснастить их тахографами в течение двух лет. Ранее это должны были выполнить организации и индивидуальные предприниматели.

В зависимости от экологического класса автотранспорта были установлены сроки установки приборов до 1 августа 2020 года, до 1 ноября 2020 года и до 1 февраля 2021 года. Многодетные родители, использующие свои автобусы для перевозки членов семьи, должны оборудовать их до 1 января 2022 года.

Минтранс

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