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Число скончавшихся от коронавируса в Москве перевалило за 1000

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Количество скончавшихся от коронавируса в Москве увеличилось с 956 до 1010, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19.

"В Москве скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию",- отметили в штабе.

Ранее в пятницу сообщалось, что за последние сутки в столице выявлено 5846 новых случаев инфекции. Таким образом, общее число зарегистрированных в столице диагнозов достигло 98 522.

"45,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% - от 46 до 65 лет, 9,6% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% - старше 80 лет. Также 6,3% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровело рекордное количество человек - 1032, а всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 10259.

"Это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что количество выздоровевших продолжит увеличиваться в том же темпе", - сказала она журналистам в пятницу.

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