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Большинство москвичей утром 9 мая остались дома

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В рамках действующего режима самоизоляции многие жители Москвы находятся дома в субботу, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составляет 3,9.

Пандемия коронавируса

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"Большинство людей дома", - следует из статистики.

Накануне в пятницу в это же время индекс был равен 2,9. При этом неделю назад, 2 мая, был зафиксирован показатель 3,9.

Высокий уровень самоизоляции к этому часу также отмечается в некоторых городах Подмосковья: Железнодорожном (4,3), Королёве (4,2), Лыткарино (4,2), Электростали (4,2), Фрязино (4,2).

Многолюдно к этому часу на улицах Котельников (3,4), Домодедово (3,6), Пушкино (3,6) и Солнечногорска (3,6).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Хроника коронавируса. Май.

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