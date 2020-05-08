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МВД Москвы предупредило об ответственности при нарушении самоизоляции в День Победы

МВД Москвы предупредило об ответственности при нарушении самоизоляции в День Победы
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В столичном управлении полиции призвали граждан не покидать жилище без крайней необходимости в день празднования Победы в Великой Отечественной войне.

"Главное управление МВД России по Москве напоминает гражданам, что в городе сохраняется введённый режим повышенной готовности. Полицейские в ежедневном режиме проверяют цифровые пропуска у граждан находящихся на улицах, проводят профилактические беседы о недопустимости нарушения введённого в городе режима. А также напоминают о необходимости соблюдения социальной дистанции, установленной Указом мэра Москвы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

В полиции напомнили, что нарушившие ограничительные меры граждане привлекаются к ответственности в соответствии с законом.

"Призываем вас без крайней необходимости не покидать жилище. Оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких", - подчеркнули в МВД.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в День Победы, 9 мая над 47 городами России состоится воздушная часть парада с участием почти 600 самолётов и вертолётов.

Заместитель главкома Воздушно-космических сил Сергей Дронов сообщил, что над Москвой спланирован пролет 75 самолетов и вертолетов.

Из-за риска заразиться коронавирусом москвичам следует посмотреть салют с балкона или по телевизору, сказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Но что бы я попросил москвичей: не надо приходить на салют, не надо устраивать там толпу, не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По словам мэра, правоохранительные органы будут следить, чтобы толп на салюте не было. "Пожалуйста, посмотрите пролет самолетов, салют со своих балконов, если это возможно, а лучше - по телевидению", - сказал мэр.

Ранее в пятницу в оперативном штабе сообщили, что за последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Covid-19 - 10 699 в 83 регионах.

В Москве было выявлено 5846 новых случаев инфекции. Таким образом, общее число зарегистрированных в столице диагнозов достигло 98 522.

Между тем, как сообщалось, Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом, обогнав ФРГ и Францию.

Москва МВД

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