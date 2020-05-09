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Российские космонавты поздравили землян с Днём Победы из космоса

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили с борта Международной космической станции все население Земли с 9 Мая, пожелав человечеству мира.

"Уважаемые россияне, дорогие ветераны. Сегодня, 9 мая 2020 года, исполняется 75 лет великой победе над фашизмом. Мы, космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за эту победу отдали все что, могли, а многие - свою жизнь", - сказал Иванишин.

"Война, горе, потеря близких коснулись многих миллионов жителей нашей планеты, поэтому 9 мая 1945 года радость победы была столь искренней, она объединила многие народы. Сегодня мы должны делать все, чтобы новые поколения жили без войн, сохраняя мир на нашей планете", - заявил, в свою очередь, Вагнер.

Поздравление космонавтов было записано на фоне копии знамени Победы на борту МКС. Видео предоставил "Роскосмос"

Свое поздравление с Днём Победы записал и глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Он обратился к жителям России прямо со стартового стола после пуска ракеты "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-15", который в конце апреля доставил очередные грузы на МКС. Запуск был посвящён 75-летию Победы: сама ракета была названа "Победа" украшена Георгиевской лентой, а на борту корабля находилась информация об участниках войны, собранная "Роскосмосом" в рамках акции "Бессмертный полк на МКС".

"Сегодня мы отмечаем праздник, объединивший всю страну, праздник, по поводу которого нет сомнений у людей самых разных национальностей, религий и мест проживания, потому что это великий праздник, он дался страшной ценой. В этот день мы вспоминаем не только тех, кто добился этой победы, мы воспоминаем о том, что наша страна обязана этим людям жизнью, свободой и независимостью", - сказал Рогозин.

Он напомнил, что у истоков отечественной ракетно-космической отрасли стояли инженеры, конструкторы и сотрудники предприятий, создававшие оружие победы в годы Великой Отечественной войны, боевые лётчики, ставшие первыми инструкторами для Центра подготовки космонавтов.

"И даже среди отряда космонавтов были те, кто воевал в Великую Отечественную войну. Поэтому "Роскосмос", вся наша ракетно-космическая отрасль родом из Победы. Мы вспоминаем сегодня наших дедов и бабушек, тех, кто ковали эту победу, тех, кто добыл эту победу, с чувством глубочайшей благодарности", - сказал глава "Роскосмоса".

День Победы

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