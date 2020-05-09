Проездные в Москве будут продлены тем, кто до 31 мая совершит не более 15 поездок

Около станции метро "Китай-город" в Москве Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Срок действия проездных документов на общественный транспорт в Москве будет продлен тем, кто в период самоизоляции совершил не более 15 поездок.

"Если с 30 марта вы покупали билет на 60 поездок, без лимита поездок на 30 дней, 90 дней, 365 дней, вы можете продлить билет на то количество дней, которое вы не использовали из-за введения в Москве ограничительных мер. Замена билета возможна, если с 30 марта по 31 мая по билету совершили не более 15 поездок", - сообщили на сайте столичной мэрии.

Для замены проездных билетов необходимо обратиться в кассы метрополитена и Мосгортранса после 31 мая.

В мэрии напомнили, что для поездки на общественном транспорте с 12 мая все пассажиры обязаны использовать маски, респираторы и перчатки. Купить их можно не только в аптеках и магазинах, но и в метро.

Также нужно оформить пропуск и привязать к нему свой билет - карту "Тройка" или "Стрелка", социальную карту или безлимитный проездной на месяц. Другие билеты в транспорте временно не работают.

Как сообщалось, режим самоизоляции в Москве был продлен до 31 мая.