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Проездные в Москве будут продлены тем, кто до 31 мая совершит не более 15 поездок

Проездные в Москве будут продлены тем, кто до 31 мая совершит не более 15 поездок
Около станции метро "Китай-город" в Москве
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Срок действия проездных документов на общественный транспорт в Москве будет продлен тем, кто в период самоизоляции совершил не более 15 поездок.

"Если с 30 марта вы покупали билет на 60 поездок, без лимита поездок на 30 дней, 90 дней, 365 дней, вы можете продлить билет на то количество дней, которое вы не использовали из-за введения в Москве ограничительных мер. Замена билета возможна, если с 30 марта по 31 мая по билету совершили не более 15 поездок", - сообщили на сайте столичной мэрии.

Для замены проездных билетов необходимо обратиться в кассы метрополитена и Мосгортранса после 31 мая.

В мэрии напомнили, что для поездки на общественном транспорте с 12 мая все пассажиры обязаны использовать маски, респираторы и перчатки. Купить их можно не только в аптеках и магазинах, но и в метро.

Также нужно оформить пропуск и привязать к нему свой билет - карту "Тройка" или "Стрелка", социальную карту или безлимитный проездной на месяц. Другие билеты в транспорте временно не работают.

Как сообщалось, режим самоизоляции в Москве был продлен до 31 мая.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва

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