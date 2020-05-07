Москвичей обяжут носить маски и перчатки в магазинах

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Власти столицы обязали москвичей носить маски и перчатки в общественном транспорте и на объектах торговли, требование вступает в силу с 12 мая.

"Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Он сообщил, что скрининговые исследования работников различных отраслей экономики показали, что возможность заразиться коронавирусом в магазинах реально существует. "Этими рисками нельзя пренебрегать. Использование масок и перчаток станет разумной предосторожностью и страховкой от нового всплеска заболеваемости", - сказал Собянин.

Он также отметил, что многие москвичи уже несколько недель используют маски и перчатки. "Другие люди могут посчитать это требование еще одним неприятным ограничением", - написал мэр.

"Но в действительности - это не так. Требуя обязательного использования средств защиты, мы не усиливаем ограничения, а - наоборот - делаем огромный шаг к возвращению к обычной жизни", - подчеркнул чиновник.

"Сеть продаж масок и перчаток будет расширена. Помимо аптек и магазинов их можно будет приобрести на станциях Московского метрополитена", - также написал Собянин.

Согласно указу Собянина, опубликованному на сайте столичной мэрии в четверг, контроль за соблюдением требований о ношении масок и перчаток на транспорте общего пользования будет осуществлятьcя государственным учреждением "Организатор перевозок", при использовании легкового такси, транспортного средства, перевозящего пассажиров и багаж по заказу, - Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ), при посещении объектов торговли - сотрудниками органов внутренних дел совместно с Департаментом торговли и услуг Москвы.

Ранее в четверг в интервью "России 24" Собянин сообщил, что обязательный режим ношения масок и перчаток вводится в Москве с 12 мая. Министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков рассказал "Интерфаксу", что штраф за нахождение без маски в общественном транспорте столицы составит 5 тыс. рублей.