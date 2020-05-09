Вечерний "индекс самоизоляции" в Москве третий день на отметке 4,0

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Большинство жителей Москвы находятся дома вечером в День Победы, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 21:00 составляет 4,0.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице почти никого", - следует из статистики.

Ранее отмечалось, что в четверг и пятницу, 7 и 8 мая, в это же время индекс был равен 4,0.

При этом неделю назад, 2 мая, был также зафиксирован показатель 4,0.

В некоторых городах Подмосковья отмечается высокий уровень самоизоляции. Так, показатель 3,9 - в Электростали, Подольске, Одинцово, Дзержинском, Люберцах, Королёве, Ивантеевке, Мытищах, Красногорске, Воскресенске и Коломне, 4,0 - во Фрязино.

Меньше всего соблюдают требования действующего режима самоизоляции - в Ногинске (3,4) и Солнечногорске (3,4).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

В соответствии с новым указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанного с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлевается по 31 мая, с 12 мая заработают предприятия промышленности и стройки.

Помимо этого, с 12 мая на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы вводится масочный и перчаточный режим. Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.

Власти Московской области ввели аналогичные ограничительные меры, направленные на снижение уровня заболеваемости коронавирусом Covid-19.