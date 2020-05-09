Погибшая при пожаре в московской больнице болела коронавирусом

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пациентка с коронавирусом, по предварительным данным, погибла при пожаре в больнице на севере Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По уточненным данным, пожар произошел в реанимации. Загорелись личные вещи и оборудование у одного из больных COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам погибшей.

Возгорание началось в одном из корпусов городской клинической больницы №50 имени Спасокукоцкого. Пожар потушили в 21:03.

Почти 300 пациентов эвакуировали из загоревшегося здания и перевели в другие больницы.

Патрули полиции и ДПС оцепили территорию больницы, они ограничили проезд по улице Вучетича, сообщил корреспондент "Интерфакса". На месте пожара работают сотрудники экстренных служб.

Городская прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.