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Число жертв пожара в хосписе в Красногорске увеличилось до девяти

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Число погибших при пожаре в хосписе в подмосковном Красногорске возросло с пяти до девяти человек, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В настоящий момент есть информация о девяти погибших", - сказал собеседник агентства.

МЧС пока информирует о семи погибших. Ведомство уточняет, что 20 человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание, восемь из них - персонал хосписа. Всего, по данным ведомства, в здании находились 37 человек.

Пожар в хосписе-пансионате для пожилых "Второй дом" в подмосковном Красногорске произошел в ночь на понедельник. Источники и подмосковный главк МЧС ранее сообщали, что внутри горящего здания оставались 18 лежачих пациентов. К настоящему моменту пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

Московская область Красногорск

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