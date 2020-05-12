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Обязательный "масочный" режим вводится в Москве

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Москве с 12 мая во всех открытых общественных местах вводится обязательное ношение средств индивидуальной защиты - масок и перчаток.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, обязательным становится ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также рабочих местах.

Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей, сообщил "Интерфаксу" министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

"Штраф за нахождение без масок в общественных местах составит четыре тысячи рублей по статье 3. 18.1 (Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы) КоАП Москвы. Штраф за нахождение без масок в общественном транспорте составит 5 тысяч рублей, так как там плотность людей больше. Указом мэра Москвы будут определены зоны, места, критерии, по которым должна носиться маска. За нарушение этих требований законодательства будет предусмотрен штраф", - сказал Данчиков.

"Мэр озвучил, что необходимо ношение масок в общественном транспорте, если едет в метро без маски, то будет штраф", - добавил чиновник.

По сообщению пресс-службы департамента транспорта Москвы, в настоящее время защитные медицинские маски продаются во всех кассах метрополитена и вендинговых аппаратах. "Стоимость маски составляет 30 рублей, набора "маска и перчатки - 50 рублей", одноразовых перчаток - 20 рублей", - сказал сотрудник пресс-службы.

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