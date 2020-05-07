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Штраф за нахождение в транспорте Москвы без маски составит 4 тыс. руб.

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 4 тысячи рублей, сообщил "Интерфаксу" министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

"Штраф составит четыре тысячи рублей по статье 3.18.1 (Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы) КоАП Москвы. Указом мэра Москвы будут определены зоны, места, критерии, по которым должна носиться маска. За нарушение этих требований законодательства будет предусмотрен штраф", - сказал Данчиков.

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По его словам, ориентироваться нужно на ношение масок непосредственно в транспорте, но пока человек туда идет и еще не сел в транспорт, маска не обязательна.

"Сейчас мэр озвучил, что необходимо ношение масок в общественном транспорте. Если едет в метро без маски, то будет штраф. Если будут другие установлены требования, тогда будут и другие основания", - сказал Данчиков.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте. Он уточнил, что с 12 мая в метро надо будет обязательно носить маску и перчатки. Ранее сообщалось, что нарушителей режима обязательного ношения масок в Московской области с 12 мая ожидает штраф также в размере 4 тысяч рублей.

Собянин полагает, что жители столицы не скоро смогут вернуться к привычной жизни из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

"Мое мнение: все-таки нам нескоро еще придется вернуться к полноценной, на 100% реальной жизни без всяких ограничений. Не хотелось это говорить, (но нужно) настраиваться на длительный период, связанный с распространением эпидемии, опасности заражения, заболевания. К сожалению, такая реальность. Мы этой реальности должны смотреть в лицо, говорить то, что есть", - сказал Собянин в интервью "России 24" (ВГТРК) в четверг.

Он добавил, что то, насколько быстро Москва сможет выйти из этой ситуации, "во многом будет зависеть от нас самих, нашей дисциплины, аккуратности исполнения требований, которые предъявляются".

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