В Москве заработали призывные комиссии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Москве во вторник заработали призывные комиссии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Западного военного округа.

"С 20 мая из Москвы и Подмосковья уже пройдут первые отправки в войска. Все призывники пройдут тестирование на коронавирус", - сказали в пресс-службе.

По данным ЗВО, из Москвы и Подмосковья на службу будет направлено около 10 тыс. новобранцев.

Москва и Подмосковье лидируют среди российских регионов по числу заболевших коронавирусом. Федеральный штаб сообщил, что в столице за минувшие сутки зарегистрировано 5392 новых случая COVID-19. Общее число случаев заболевания в Москве за весь период выросло до 121 301. Общее число заразившихся коронавирусом в Подмосковье приблизилось к 23 тыс. человек.

Всего в зоне ответственности ЗВО во вторник к работе приступили более 900 муниципальных призывных комиссий в 26 регионах центра и северо-запада России, привели в пресс-службе данные командующего войсками округа Александра Журавлева.

В военкоматы в ЗВО поставлено более 1 млн масок, свыше 20 тыс. литров дезинфицирующей жидкости, бесконтактные термометры, бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха.

В ЗВО отметили, что к местам службы солдат доставят в медицинских масках, команды будут изолированно размещаться в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, чтобы исключить совместное нахождение и контакты с гражданским населением. Все призывники, прибывшие в воинские части, пройдут двухнедельный карантин.

Всего этой весной военные комиссариаты ЗВО направят на военную службу более 46 тыс. человек. Почти половина из них будут служить в частях Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, в спортивных, научных и научно-производственных ротах.

Войска ЗВО дислоцированы на территории 26 регионов Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов.

Весенний призыв в России начался 1 апреля, однако из-за коронавируса было принято решение не звать призывников в военкоматы, а перевести общение с ними в онлайн. Согласно указу президента РФ, в войска в ходе весеннего призыва будет отправлено 135 тыс. человек.