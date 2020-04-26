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Минобороны назвало дату отправки призывников на военную службу

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Призывные комиссии в рамках весеннего призыва в армию начнут работать после 6 мая, отправка новобранцев на военную службу начнется после 20 мая, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

Военные комиссариаты работают в условиях усиленного противоэпидемического режима: их сотрудников обеспечили масками и антисептиками. Призывников изучают удаленно с использованием интернета.

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Во время призыва и отправки на службу молодых людей обеспечат медицинскими масками и лекарствами. Каждого призывника протестируют на коронавирус.

По данным Минобороны РФ, военным комиссариатам хватит масок и тест-систем этой весной.

Весенний призыв в армию стартовал 1 апреля. Согласно указу президента РФ, в войска будут отправлены 135 тысяч человек.

20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что большинство призывников отправят в войска в мае и июне. Все призывники, прибывшие в воинские части в ходе весенней призывной компании, пройдут двухнедельный карантин.

Ранее в воскресенье стало известно, что почти 900 военнослужащих в России заразились коронавирусом. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Минобороны коронавирус COVID-19

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