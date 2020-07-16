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В России завершился весенний военный призыв

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Весенний призыв 2020 года завершен, на службу призвано 135 тысяч человек, сообщили в Минобороны РФ.

Призывные комиссии начали свою работу с 12 мая.

В военном ведомстве отметили, что всех призывников перед отправкой к местам прохождения службы протестировали на COVID-19. Около 1,5 тыс. человек с признаками ОРВИ не были допущены в военкоматы и на сборные пункты субъектов РФ "по результатам выполненных противоэпидемических мероприятий", добавили в Минобороны.

Там также заявили, что в рамках призыва более 450 человек были отправлены служить в научные и научно-производственные роты, в спортивные - более 150.

Россия Минобороны РФ

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