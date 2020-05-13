Главконтроль оценил соблюдение москвичами режима самоизоляции на майских праздниках

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Более чем на треть снизилось количество нарушений режима самоизоляции 9 и 10 мая в сравнении с первыми выходными месяца, сообщил руководитель Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков журналистам в среду.

"По сравнению с прошлыми выходными (2-3 мая), количество таких нарушений снизилось примерно на 35%. "Индекс самоизоляции" 9 и 10 мая в среднем составил 3,6 балла. Все больше москвичей проявляют ответственность и остаются дома, что является крайне важным вкладом в борьбу с распространением вируса", - сказал Данчиков.

Он признал, что в Москве еще фиксируется значительное количество нарушений: люди выходят на прогулки, занимаются спортом на улице, выводят детей на детские площадки.

По информации Данчикова, 9 мая было установлено 990 случаев, когда граждане выходили на улицу без веских причин. Число подобных нарушений за 10 мая составило 1 168.

Кроме того, количество нарушений режима обязательной самоизоляции людьми с диагнозом "коронавирусная инфекция" или ОРВИ, а также теми, кто проживает вместе с ними, за прошедшие сутки составило 3 672 случая, уточнил министр городского правительства.

Данчиков подчеркнул, что за весь период действия режима повышенной готовности в столице было выявлено свыше 46 тыс. подобных нарушений.