"Индекс самоизоляции" в Москве к середине дня снизился до 2,3

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В среду к 15:00 в Москве "индекс самоизоляции", по оценке "Яндекса", снизился до 2,3: "на улице очень много людей". Днем ранее в это же время он составлял 2,2, в выходной понедельник 11 мая - 3,6.

В Подмосковье в среду в это же время показатель варьировался от от 3,1 в Лобне, 2,9 - в Железнодорожном и Ивантеевке, и до 1,7 в Котельниках.

Компания рассчитывает уровень изоляции горожан от низкой (0 баллов) до 5. При расчете учитываются данные различных приложений и сервисов "Яндекса".

В Москве и Московской области до сих пор действует режим самоизоляции. Предполагается, что люди должны оставаться дома и выходить только на работу, в ближайший магазин или погулять с собакой. Для поездок на личном и общественном транспорте с 15 апреля введен пропускной режим. С 12 мая в регионах введен также масочно-перчаточный режим.