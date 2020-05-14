Прокуратура проверит управляющую компанию в связи с пожаром в центре Москвы

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Столичная прокуратура начала проверку в связи с пожаром в "сталинке" в центре Москвы, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Людмила Нефедова.

"Хамовническая межрайонная прокуратура проводит проверку по факту пожара в жилом доме на Фрунзенской набережной. Прокуроры проверят соблюдение ответственными лицами требований федерального законодательства о пожарной безопасности", - сказала Нефедова.

По ее словам, будет оценено, в полной ли мере управляющая компания исполняла предписания контролирующих органов, которые "требовали обеспечить безопасность и предотвратить угрозу возникновения пожара" в здании.

Между тем осведомленный источник "Интерфакса" уточнил, что в ходе проверки будут также проверены действия органов Госпожнадзора в связи с данным происшествием. "В частности, предстоит выяснить, как было проконтролировано исполнение управляющей компанией предписания об устранении нарушений пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки здания в прошлом году", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, при пожаре в жилой многоэтажке на Фрунзенской набережной погиб человек, еще один пострадал. "Пожар ликвидирован на площади 80 кв. метров", - сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.