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Собянин понадеялся, что новой вспышки COVID-19 в Москве после майских праздников не будет

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Осложнение ситуации с распространением коронавируса в столице после майских праздников маловероятно, заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг.

"Надеюсь, что этого не будет в силу того, что даже в праздничные дни у нас количество людей, которые перемещались по городу, было примерно такое же, как и в будние дни", - сказал Собянин в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК).

Пандемия коронавируса

Мэр подчеркнул, что окончательные выводы о том, как повлияли майские праздники на распространение коронавируса в столице, можно будет сделать через неделю или две.

"Эффект от майских праздников будет виден не сегодня и не завтра, скажем так, - через неделю - другую. Если что-то произошло в праздничные дни, то нужен инкубационный период в течение двух недель, как говорят специалисты, чтобы он (коронавирус - ИФ) проявил себя", - сказал Собянин.

Ранее руководитель столичного Главконтроля Евгений Данчиков рассказал, что во второй половине майских праздников в этом году москвичи вели себя более ответственно, чем в первой.

"По сравнению с прошлыми выходными (2-3 мая), количество таких нарушений (нарушений самоизоляции - ИФ) снизилось примерно на 35%. "Индекс самоизоляции" 9 и 10 мая в среднем составил 3,6 балла. Все больше москвичей проявляют ответственность и остаются дома, что является крайне важным вкладом в борьбу с распространением вируса", - сказал Данчиков.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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