Собянин понадеялся, что новой вспышки COVID-19 в Москве после майских праздников не будет

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Осложнение ситуации с распространением коронавируса в столице после майских праздников маловероятно, заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг.

"Надеюсь, что этого не будет в силу того, что даже в праздничные дни у нас количество людей, которые перемещались по городу, было примерно такое же, как и в будние дни", - сказал Собянин в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК).

Мэр подчеркнул, что окончательные выводы о том, как повлияли майские праздники на распространение коронавируса в столице, можно будет сделать через неделю или две.

"Эффект от майских праздников будет виден не сегодня и не завтра, скажем так, - через неделю - другую. Если что-то произошло в праздничные дни, то нужен инкубационный период в течение двух недель, как говорят специалисты, чтобы он (коронавирус - ИФ) проявил себя", - сказал Собянин.

Ранее руководитель столичного Главконтроля Евгений Данчиков рассказал, что во второй половине майских праздников в этом году москвичи вели себя более ответственно, чем в первой.

"По сравнению с прошлыми выходными (2-3 мая), количество таких нарушений (нарушений самоизоляции - ИФ) снизилось примерно на 35%. "Индекс самоизоляции" 9 и 10 мая в среднем составил 3,6 балла. Все больше москвичей проявляют ответственность и остаются дома, что является крайне важным вкладом в борьбу с распространением вируса", - сказал Данчиков.