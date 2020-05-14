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Собянин уточнил, что носить маску на улице в Москве сейчас необязательно

Собянин уточнил, что носить маску на улице в Москве сейчас необязательно
Сергей Собянин
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Использовать защитную маску при передвижении по улицам Москвы сейчас необязательно, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью каналу "Россия-1" (ВГТРК) в четверг.

"На этой стадии пока каких-то обязательных предписаний (носить маску на улицах - ИФ) нет", - сказал Собянин.

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Он напомнил, что защитная маска обязательна при передвижении москвичей в метро, наземном общественном транспорте, такси и нахождении внутри любых предприятий торговли.

"Ну, с другой стороны, если вы едете на работу в метро, вы находитесь в маске, в перчатках, вам уже самому проще адаптироваться и по улицам пройтись, если не в перчатках, то в маске", - добавил Собянин.

Как ранее сообщалось, в рамках первого этапа снятия ограничений, которые были введены в Москве в режиме повышенной готовности из-за коронавируса, с 12 мая возобновилась работа промышленных предприятий и строек. В результате этого около 500 тыс. человек вышли на работу. При этом власти столицы обязали москвичей с 12 мая носить маски и перчатки в магазинах и при поездках в общественном транспорте, в том числе в такси.

Мир спрятался за маской

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