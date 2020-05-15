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Украшения похитили из горевшей накануне квартиры в центре Москвы

Украшения похитили из горевшей накануне квартиры в центре Москвы
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы проверяют информацию об ограблении квартиры в доме на Фрунзенской набережной в центре Москвы, где накануне произошел пожар, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

Там отметили, что женщина 1979 года рождения подала заявление о том, что 14 мая после пожара из квартиры в доме 32 на Фрунзенской набережной были похищены золотые украшения примерно на 100 тыс. рублей

В телеграм-каналах пишут, что владелица одной из сгоревших квартир обвиняет в краже пожарных. По ее словам, в квартире находился сейф, из которого во время тушения пожара пропали драгоценности.

В четверг в жилой многоэтажке на Фрунзенской набережной произошел пожар, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал. По данным столичного главка МЧС, от огня также пострадала припаркованная под окнами горящего дома машина.

Москва

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