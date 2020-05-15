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Советник главы одного из предприятий "Росатома" умер в Москве из-за коронавируса

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Советник генерального директора ПО "Маяк" Игорь Мышлецов скончался в больнице в Москве из-за осложнений после заражения коронавирусной инфекцией, сообщается в паблике "Мы с "Маяка" в пятницу.

"Игорь Анатольевич Мышлецов работал в московском представительстве "Маяка" и проживал в столице. Коронавирусом он заболел в конце апреля и проходил лечение в Москве. Все представительство сейчас на карантине, коллеги Мышлецова находятся в безопасных условиях и соблюдают все меры безопасности", - пишут авторы поста.

"Скорбим. Друзья, как видите, беда совсем близко: скончался наш коллега и товарищ. Будьте бдительны, соблюдайте правила безопасности. Это не шутки", - подчеркивается в обращении.

Мышлецову было 59 лет.

ФГУП "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область, входит в ГК "Росатом") - госпредприятие, занимающееся производством компонентов ядерного оружия, изотопов, хранением и переработкой ОЯТ.

Маяк Игорь Мышлецов Москва Озерск Челябинская область Росатом Коронавирус

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