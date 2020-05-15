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Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в столице увеличилось с 1358 до 1432, скончались еще 74 человека, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в пятницу.

Это пока самый высокий суточный показатель смертности от коронавируса в Москве. Предыдущий рекорд составлял 68 летальных исходов за сутки.

По последним данным, в Москве выявлено 135 464 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 24 562 пациента.

С 12 мая, когда официально отменили нерабочие дни, пассажиропоток в московском транспорте вырос на четверть.

Москва коронавирус COVID-19

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