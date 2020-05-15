Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 15.05В России 262 843+10 598В мире 4 442 163+95 145

Столетний пациент вылечился от коронавируса в Сеченовском университете

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова вылечили столетнего пациента с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба вуза, 15 мая из госпиталя COVID-19 Сеченовского университета выписался "уникальный пациент".

"Силами сотрудников отделения для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией № 4 Университетской клинической больницы №2, которое возглавляет заведующий Сергей Ефетов, удалось излечить от коронавирусной инфекции ветерана Великой Отечественной войны Бориса Андреевича Новикова. В марте 2020 года ему исполнилось 100 лет", - говорится в сообщении.

Новиков поступил в инфекционное отделение в состоянии средней тяжести с двухсторонней пневмонией и провел в его стенах две недели. У пациента был выявлен новый коронавирус. Лечение было непростым и потребовало применения сразу нескольких терапевтических подходов, отмечается в сообщении.

Новиков был выписан из больницы и направлен на домашнее лечение с прохождением двухнедельного карантина. У него остались минимальные изменения в лёгких, которые должны пройти в течение нескольких месяцев, говорят в вузе.

Ранее ФМБА сообщило о выписке 100-летней пациентки в день ее рождения после выздоровления от коронавируса.

Москва коронавирус

Новости

Роспотребнадзор нашел нарушения норм безопасности на трети московских предприятий

Суд отказался считать нарушением прав москвича предписание о самоизоляции

Советник главы одного из предприятий "Росатома" умер в Москве из-за коронавируса

Каршеринг в Москве сможет заработать при аренде машин на срок от пяти дней

Каршеринг в Москве сможет заработать при аренде машин на срок от пяти дней

Дневной "индекс самоизоляции" в Москве снизился в пятницу до 2,2

Пассажиропоток в Москве за неделю вырос на четверть

Пассажиропоток в Москве за неделю вырос на четверть

Украшения похитили из горевшей накануне квартиры в центре Москвы

Украшения похитили из горевшей накануне квартиры в центре Москвы

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

В Москве скончались еще 68 пациентов с COVID-19

Собянин уточнил, что носить маску на улице в Москве сейчас необязательно

Собянин уточнил, что носить маску на улице в Москве сейчас необязательно
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');