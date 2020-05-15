Столетний пациент вылечился от коронавируса в Сеченовском университете

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова вылечили столетнего пациента с коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба вуза, 15 мая из госпиталя COVID-19 Сеченовского университета выписался "уникальный пациент".

"Силами сотрудников отделения для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией № 4 Университетской клинической больницы №2, которое возглавляет заведующий Сергей Ефетов, удалось излечить от коронавирусной инфекции ветерана Великой Отечественной войны Бориса Андреевича Новикова. В марте 2020 года ему исполнилось 100 лет", - говорится в сообщении.

Новиков поступил в инфекционное отделение в состоянии средней тяжести с двухсторонней пневмонией и провел в его стенах две недели. У пациента был выявлен новый коронавирус. Лечение было непростым и потребовало применения сразу нескольких терапевтических подходов, отмечается в сообщении.

Новиков был выписан из больницы и направлен на домашнее лечение с прохождением двухнедельного карантина. У него остались минимальные изменения в лёгких, которые должны пройти в течение нескольких месяцев, говорят в вузе.

Ранее ФМБА сообщило о выписке 100-летней пациентки в день ее рождения после выздоровления от коронавируса.