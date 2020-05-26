Личные данные оформлявших цифровые пропуска в Подмосковье удалят на этой неделе

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Данные жителей Подмосковья, которые оформляли цифровые пропуска для поездок во время пандемии коронавируса, удалят из информационных систем на этой неделе, сообщил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

"Московская область приняла решение с 23 мая отменить цифровые пропуска, и вот на этой неделе мы все персональные данные (за исключением тех, учетные записи, которые были созданы пользователями на портале госуслуг), у кого их еще не было, чтобы оформлять цифровые пропуска, все персональные данные, связанные с перемещениями, ограничениями, адресами, с целями выхода, - все будет удалено и уничтожено, и, соответственно, не останется у нас в государственных информационных системах", - сообщил Шадаев на брифинге во вторник.

Он также подчеркнул, что "цифровые пропуска являются во многом таким обязательным элементом, без цифрового пропуска в регионах у нас невозможно выйти из дома, их проверяют и это во многом является услугой и обязательной".

"Изначально мы сразу продекларировали, что цифровые пропуска - это временная мера, которая действует на период карантина и изоляции, и после ослабления соответствующих мер все персональные данные будут удалены", - добавил Шадаев.