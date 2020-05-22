Четверть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве выпало 13 мм осадков - это около четверти месячной нормы, которая в мае насчитывает 51 мм, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в метеобюро столицы.

Представитель метеобюро уточнил, что данные получены с базовой метеостанции столицы на ВДНХ.

По его словам, май уже перевыполнил среднюю климатическую норму осадков в Москве.

По прогнозу синоптиков, облачная, дождливая и прохладная погода сохранится в московском регионе до конца недели.

В пятницу днем температура воздуха в Москве не превысит 8-10 градусов. Такие значения на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

В свою очередь на сайте "Метеоновости" сообщается, что днем в четверг, 21 мая, максимальная температура воздуха на станции ВДНХ достигла лишь 8,8 градуса, а средняя суточная температура - 5,9 градуса. "Этот день оказался самым холодным в текущем мае", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.