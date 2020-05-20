В Москве и области выпадет мокрый снег

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Московском регионе с 23:00 часов 20 мая до конца суток 21 мая ожидается местами сильный дождь, в отдельных районах - мокрый снег, сообщили в Росгидрометцентре.

В ночь на 21 мая в Москве прогнозируется сильный дождь, а также местами мокрый снег. Температура воздуха ночью опустится до 3-5 градусов, а весь следующий день будет держаться на отметках 7-9 градусов.

В региональном главке МЧС со своей стороны рекомендовали автомобилистам воздержаться от поездок на личном транспорте из-за надвигающихся на регион дождя и мокрого снега, а также посоветовали жителям при налипании мокрого снега закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, так как их разрушение может привести к травмам у людей.

Кроме того, спасатели порекомендовали владельцам частных домов подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы к отводу дождевого стока.

"Пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них",- советуют спасатели.

В региональном главке также отметили, что автомобилистам не следует пытаться преодолеть подтопленные участки на машине, а стоит перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение, включив аварийную сигнализацию.