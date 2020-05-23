Синоптики назвали майские холода в Москве аномальными

В Москве Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Период холодной майской погоды в Москве и области затянулся, температура больше чем на месяц отстает от весеннего графика, сообщает в субботу Гидрометцентр России.

"Уже несколько суток в Москве погода не просто холодная, а аномально холодная. Средняя суточная температура с 21 по 23 мая на 7 градусов и более ниже климатической нормы. А дневная температура не превышает отметку в +10 градусов", - отметили синоптики.

Последний раз холодным был май в 2017 году, однако там холода пришлись на десятые числа месяца, во второй половине мая погода налаживалась, тогда выдавались теплые дни.

Синоптики обнадеживают, что в ближайшее воскресенье, 24 мая в Москве и области станет чуть-чуть теплее, днем +10...+12 градусов. Ветер пока останется северной четверти. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди.

Количество осадков в столице за 22 дня мая достигло месячной нормы.

"Это хороший показатель после дефицита апрельских осадков, - отмечают в Гидрометцентре. - Но при холодной погоде для нормального роста и развития растениям не хватает тепла".

В начале следующей недели, 25 и 26 мая потепление в Московский регион принесет антициклон с севера. "Однако ветры сначала будут дуть с востока, из холодных районов, поэтому потепление будет постепенным, сначала за счет дневного прогрева", - предупредили синоптики.

Днем в понедельник и вторник ожидается от +13 до +18 градусов. Даже при такой температуре еще не будет достигнута климатическая норма. Будет холоднее нее примерно на 3 градуса.

Как отметили в Гидрометцентре, "хотя в последние майские дни еще больше потеплеет, но возможно это не спасет положение". Поэтому май этого года может оказаться немного холоднее среднестатистического, заявили синоптики.