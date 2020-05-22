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Пресненский суд отказался арестовать техника горевшего дома престарелых

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отклонил просьбу следствия арестовать техника дома престарелых "Третий возраст", при пожаре 8 апреля погибли пять человек. Как сообщили в пресс-службе суда, назначать другую меру пресечения суд также не стал.

Технику вменили нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек (ч. 3 ст. 219 УК).

В доме престарелых вечером 8 апреля загорелся электрокабель на первом и минус первом этажах на площади 15 квадратных метра. На месте погибли три женщины, которые жили в этом доме, а также мужчина-сотрудник. 16 человек попали в больнице. Один из них умер позднее.

В СКР заявили, что услуги в "Третьем возрасте" предоставлялись без разрешительной документации.

Пресненский суд Москва СКР Третий Возраст

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