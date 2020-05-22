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В Подмосковье с понедельника возобновит работу каршеринг

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Жителям Московской области с понедельника, 25 мая, разрешили пользоваться каршерингом при условии соблюдения некоторых правил, следует из постановления губернатора Московской области.

Документ опубликован на интернет-портале регионального правительства.

"С 25 мая 2020 года не подлежит приостановлению оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга) на срок не менее, чем на пять календарных дней при условии передачи автомобилей новому получателю услуги только после проведения дезинфекции автомобиля, в том числе внутренних частей автомобиля и внешних поверхностей автомобиля, с которыми контактируют получатели услуг", - говорится в документе.

Работа каршеринга в Подмосковье была приостановлена с 13 апреля.

Ранее в пятницу стало известно, что с 23 мая в Подмосковье отменят пропускной режим. Для поездок в Москву до 27 мая будут действовать выданные ранее пропуска, а новые нужно будет оформлять через сайт mos.ru.

Московская область

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