Работа каршеринга возобновится в Москве с 25 мая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Работа услуг каршеринга в Москве возобновляется с 25 мая, но машину можно будет взять в аренду минимум на 5 дней, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

Согласно документу, для передачи машины в аренду необходимо проверить наличие у получателя услуги цифрового пропуска, буквенно-числового кода для передвижения по территории Москвы. Также необходимо предоставить необходимые сведения в "Единую региональную навигационно-информационную систему города Москвы".

Новый пользователь сможет получить автомобиль только после дезинфекции поверхностей, с которыми контактирует водитель.

Каршеринг был недоступен в Москве с 22 апреля.

В пресс-службе "Делимобиля" сообщили "Интерфаксу", что функция проверки цифровых пропусков уже разработана, она автоматически появится в приложении сервиса. За несколько дней оператор успеет продезинфицировать и расставить автомобили. Целый месяц они стояли на специальных парковках.

В компании прогнозируют, что спрос на поездки может быть восстановлен через 25-30 дней после снятия всех ограничений для работы каршеринга. До введения режима самоизоляции пользователи выполняли порядка 80 тысяч поездок в сутки.

В Youdrive и "Яндекс.Драйве" также заявили о внедрении проверки пропусков в приложениях и проведении постоянной дезинфекции автопарка. Автомобили этих сервисов находятся на территории парковок Москвы и готовы к использованию в установленный срок.

"Яндекс.Драйв" будет предлагать пользователям тарифы на 5, 7 и 14 дней с возможностью продления. Действительность пропуска будут проверять раз в сутки, пока действует аренда.

Ранее стало известно, что каршеринг заработает в Московской области.