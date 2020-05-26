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Проект реновации Центрального телеграфа подготовит David Chipperfield Architects

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Концепцию реновации исторического здания Центрального телеграфа в Москве подготовит британское архитектурное бюро David Chipperfield Architects, сообщил девелопер Vos'hod. Там уточнили, что бюро выбрали по результатам "конкурентных переговоров, которые проводились при участии КБ "Стрелка"".

Здание в стиле рациональный модерн было построено для телеграфа на дореволюционном фундаменте в 1927 году по проекту Ивана Рерберга. Также в нем располагались квартиры для руководства телеграфа и ясли на 200 мест. В результате реновации оно должно быть приспособлено для современного использования. При этом предполагается сохранить оригинальный дух архитектурного проекта за счет тщательной реставрции.

"Мы искали профессионала, который знает, как обращаться с памятниками архитектуры... В предложениях David Chipperfield Architects мы увидели именно такой подход", - заверила со-основатель Vos'hod Марина Руднева.

Vos'hod - девелоперская компания, созданная в 2019 году для реализации эксклюзивных проектов в сегменте элитной жилой и многофункциональной недвижимости. По данным "Ведомостей", она была создана Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Партнером будет бывший гендиректор финансовой группы "Будущее" Марина Руднева с долей в 30%.

RT&I - акционер инвесткомпании O1 Properties. Ранее аффилированное RT&I ООО "Центральный телеграф" выкупило около 55 000 кв. м в комплексе на Тверской улице и в Никитском переулке.

David Chipperfield Architects RT&I O1 Properties Центральный телеграф Иван Рерберг

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