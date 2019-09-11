"Ростелеком" продал Центральный телеграф за 3,5 млрд рублей

Две трети здания перешли к единственному претенденту по стартовой цене

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Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Ростелеком" продал свою долю в здании Центрального телеграфа в Москве компании O1 Properties, одному из крупнейшийх собственников офисной недвижимости класса A в столице. Сумма сделки составила 3,5 млрд рублей, договор уже подписан, сообщила пресс-служба компании.

В пресс-релизе покупатель здания не был указан, его назвал источник "Интерфакса", знакомый с деталями сделки. . На здание, построенное в 1927 года в стиле конструктивизма, претендовала только одна компания. Его привлек к аукциону консультант PwC.

"Ростелекому" принадлежало 65% помещений в здании, это около 38 000 квадратных метров. Компания выставила их на продажу вместе с парковкой в начале июня 2019 года и ожидала, что на актив будет много желающих. Ранее этой недвижимостью интересовались в том числе девелоперы из Китая, Франции и арабских стран. Еще около 2000 квадратных метров помещений в комплексе принадлежат Промсвязьбанку, 18 000 квадратных метров - Росимуществу.

Торги проводились на площадке Сбербанк-АСТ, потенциальных покупателей "Ростелекому" помогали искать CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank и PwC.

Цену актива определили с учетом мнения экспертов "Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги", а также других крупнейших брокерских компаний.

"Ростелеком" решил расстаться с "Центральным телеграфом" в соответствии со стратегий по отказу от лишней недвижимости. За счет этого оператор рассчитывает повысить эффективность бизнеса.

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, слова которого приводятся в пресс-релизе, заявил, что здание продали "с максимальной выгодой для компании в текущих рыночных условиях" и что "проект был сложным".

9 сентября "Ведомости" сообщили, что аукцион по продаже помещений Центрального телеграфа признан несостоявшимся, договор могут заключить с единственным участником - ООО "Центральный телеграф" - по стартовой цене 3,5 млрд рублей. Источники издания связали эту компанию с с акционером O1 Properties – компанией Riverstretch Trading & Investments (RT&I).

Летом 2019 года RT&I получила контроль над О1 Properties от Бориса Минца. Сделка состоялась в рамках урегулирования задолженности O1 Group перед Московским кредитным банком, который был переуступлен концерну "Россиум", а затем компании Riverstretch Trading & Investments Limited.