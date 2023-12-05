Глобус со здания Центрального телеграфа в Москве отреставрируют в 2025 году

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Москве со здания Центрального телеграфа демонтировали стеклянный глобус, его отреставрируют и вернут на фасад в 2025 году, сообщила пресс-служба девелопера VOS'HOD, которая руководит ревитализацией здания.

"Реставрационные работы начнутся в декабре 2023 года и продлятся чуть более года. Отреставрированный глобус снова будет украшать главный вход, как это было на протяжении 100 лет - он вернется на свое историческое место весной 2025 года", - рассказала управляющий партнер компании VOS'HOD Марина Руднева.

Ранее глобус находился в неподвижном состоянии, так как его металлический каркас подвергся коррозии. Обещают, что после реставрации он будет вращаться.

Реставрировать глобус будут в Петербурге. Специалисты изготовят новые стекла, металлический каркас очистят от ржавчины и техногенных загрязнений, загрунтуют и окрасят. Также мастера разработают систему подсветки. Возможно, редуктор с электродвигателем также будет отреставрирован.

Реставраторы должны будут восстановить исторический облик фасада и сохранить оригинальную расстекловку шестиметровых окон. Также они отреставрируют все декоративные элементы, включая решетки и металлические надписи, и восстановят архитектурно-художественное оформление интерьеров. Также планируется восстановить функцию боя часов.

Здание Центрального телеграфа, построенное в 1927 году по проекту архитектора Ивана Рерберга, должны отреставрировать и превратить в многофункциональное пространство.

Ранее сообщалось, что архитектурную концепцию реновации Центрального телеграфа разработает британское архитектурное бюро David Chipperfield Architects. Работы пройдут под контролем Мосгорнаследия.

Торговая концепция Центрального телеграфа предполагает размещение в нем флагманских магазинов премиальных брендов. Арендопригодная торговая площадь составит 15 тыс. кв.м. Торговая галерея разместится на первых трех этажах.