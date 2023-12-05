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Глобус со здания Центрального телеграфа в Москве отреставрируют в 2025 году

Глобус со здания Центрального телеграфа в Москве отреставрируют в 2025 году
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Москве со здания Центрального телеграфа демонтировали стеклянный глобус, его отреставрируют и вернут на фасад в 2025 году, сообщила пресс-служба девелопера VOS'HOD, которая руководит ревитализацией здания.

"Реставрационные работы начнутся в декабре 2023 года и продлятся чуть более года. Отреставрированный глобус снова будет украшать главный вход, как это было на протяжении 100 лет - он вернется на свое историческое место весной 2025 года", - рассказала управляющий партнер компании VOS'HOD Марина Руднева.

Ранее глобус находился в неподвижном состоянии, так как его металлический каркас подвергся коррозии. Обещают, что после реставрации он будет вращаться.

Реставрировать глобус будут в Петербурге. Специалисты изготовят новые стекла, металлический каркас очистят от ржавчины и техногенных загрязнений, загрунтуют и окрасят. Также мастера разработают систему подсветки. Возможно, редуктор с электродвигателем также будет отреставрирован.

Реставраторы должны будут восстановить исторический облик фасада и сохранить оригинальную расстекловку шестиметровых окон. Также они отреставрируют все декоративные элементы, включая решетки и металлические надписи, и восстановят архитектурно-художественное оформление интерьеров. Также планируется восстановить функцию боя часов.

Здание Центрального телеграфа, построенное в 1927 году по проекту архитектора Ивана Рерберга, должны отреставрировать и превратить в многофункциональное пространство.

Ранее сообщалось, что архитектурную концепцию реновации Центрального телеграфа разработает британское архитектурное бюро David Chipperfield Architects. Работы пройдут под контролем Мосгорнаследия.

Торговая концепция Центрального телеграфа предполагает размещение в нем флагманских магазинов премиальных брендов. Арендопригодная торговая площадь составит 15 тыс. кв.м. Торговая галерея разместится на первых трех этажах.

Марина Руднева Москва Петербург Центральный телеграф VOS'HOD Иван Рерберг David Chipperfield Architects
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