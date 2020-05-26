Частая дезинфекция московского метро будет проводиться и после пандемии коронавируса

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Дезинфекцию инфраструктуры Московского метрополитена будут проводить и по окончании пандемии коронавируса, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью изданию "Нож", опубликованном во вторник.

"Многие из этих мер (по дополнительной дезинфекции - ИФ) мы хотим использовать и после пандемии. Например, будем чаще дезинфицировать все, чего касаются пассажиры: ручки, поручни, кнопки и эскалаторные ленты", - сказал Ликсутов. По его словам, в среднем в день в метро уборку стали проводить где-то в 2 раза, а где-то в 12-15 раз чаще.

"Например, поезд по техническим причинам мы не можем убирать чаще 2 раз в день, потому что для этого он должен заезжать в депо, а автоматы по продаже билетов - можем, их мы протираем в 6 раз чаще, чем до пандемии. Помимо этого, мы используем холодный пар, чтобы обеззараживать воздух, и многие другие технологии, не столь масштабные, но не менее действенные", - заявил заммэра.

По его словам, на всех станциях столичного метро теперь стоят санитайзеры, продолжается их установка на Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах и на многих пригородных станциях.

"Также мы выборочно используем тепловизоры, чтобы отслеживать температуру пассажиров. Если у кого-то она высокая, мы рекомендуем этому человеку не пользоваться общественным транспортом. Каждый день наш санитарный врач измеряет качество уборки с помощью специальных приборов. Если он посчитает, что убрали недостаточно хорошо, то подвижной состав заново моют и обрабатывают", - добавил Ликсутов.

В марте замначальника столичного метрополитена Роман Латыпов рассказал, как дезинфицируют подземку в рамках борьбы с коронавирусом. "Мы сейчас дезинфицируем вагоны и инфраструктуру, у нас самые жесткие протоколы. Во всех новых вагонах дезинфицируется воздух кварцевой лампой, кварцевая лампа всегда работает", - говорил Латыпов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".