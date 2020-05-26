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Полиция устроила проверку на московском рынке "Фуд сити"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Полиция провела плановую проверку на продуктовом рынке "Фуд сити" на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщили в пресс-службе группы "Киевская площадь", которой принадлежит рынок. Действия полиции не сказались на работе рынка, добавили в компании.

Полицейским обеспечивают свободный доступ во все помещения, в том числе в те, которые сдаются в субаренду торговцам, заверил представитель компании.

Ранее во вторник в соцсетях появились сообщения, что на "Фуд сити" прибыли полиция и ОМОН, рынок закрыли на вход и выход.

15 мая арендаторы рынка устроили там акцию протеста, требуя не повышать цены на аренду. Они разошлись после приезда полиции.

Владельцы рынка заявили, что расценки не повышались, но, по требованию Роспотребнадзора им пришлось сократить торговые площади ради соблюдения социального дистанцирования. При этом желающих продавать сезонные товары стало больше, мест хватило не всем, чем и были возмущены протестовавшие.

ОРПЦ "Фуд Сити" - крупнейший оптово-розничный продовольственный центр России. Комплекс площадью 120 га расположен на 22-м километре Калужского шоссе. Рынок был открыт в 2014 году.

Москва Фуд сити МВД коронавирус

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