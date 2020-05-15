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Полицейские пресекли протест арендаторов помещений в "Фуд-сити"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции пресекли конфликт, возникший между администрацией и арендаторами одного из столичных торговых центров, сообщил "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей столичного главка полиции Владимир Васенин.

Ранее в соцсетях появились видеозаписи, на которых больше сотни несогласных с повышением стоимости оплаты арендаторов собрались на парковке у рынка "Фуд-сити". Собравшиеся вели себя шумно, но до насилия дело не дошло.

По словам Васенина, в полицию поступило сообщение о скоплении людей рядом со зданием торговой организации на Калужском шоссе. Прибывшие на место полицейские установили, что между администрацией торгового учреждения и арендаторами возник финансовый спор. Сотрудники полиции с помощью громкоговорителей призвали собравшихся соблюдать общественный порядок.

Впоследствии протестовавшие разошлись, сейчас сотрудники полиции продолжают нести службу по охране общественного порядка.

Васенин отметил, что пострадавших в результате инцидента нет.

Москва Фуд-сити

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