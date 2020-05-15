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В "Фуд сити" рассказали о причинах конфликта арендаторов с администрацией

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Конфликт, в связи с котором в пятницу у рынка "Фуд сити" собрались больше сотни арендаторов, произошел из-за нехватки торговых мест, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе продовольственного центра.

"В начале мая 2020 года на территорию ОРПЦ "Фуд сити" поступило избыточное количество сезонных продуктов. Образовался избыточный спрос на торговые места в районе четвертого кросс-дока. Некоторым торговцам не хватило места для торговли, что привело к возмущению", - сказали в "Фуд сити".

Там отметили, что на данный момент администрация центра открыла дополнительные торговые площади для реализации сезонного товара в районе третьего и пятого кросс-доков, тем самым исчерпав конфликт и удовлетворив возросший спрос на торговые места.

Кроме того, в пресс-службе опровергли информацию о повышении стоимости арендной платы. "Информация о том, что администрация ОРПЦ "Фуд сити" повышает арендную плату, не соответствует действительности", - сказали там.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что арендаторы выступили против повышения арендной платы. На место происшествия приехала полиция, и вскоре протестовавшие разошлись.

Москва Фуд-сити

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