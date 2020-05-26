В Москве 25 мая на транспорте зафиксировали рекордное количество пассажиров

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Самое большое количество пассажиров транспорта с 30 марта, когда был введен режим самоизоляции, было зафиксировано в Москве 25 мая.

"Вчера мы зафиксировали в Москве максимальное число передвигающихся людей с 30 марта - 4 млн 730 тысяч пассажиров общественного и личного транспорта", - сообщили "Интерфаксу в пресс-службе департамента транспорта столицы.

По словам собеседника агентства, количество автомобилей, передвигающихся без пропусков, составило всего 2%. "Число машин в городе выросло на 6% по сравнению с 18 мая. Число парковочных сессий было на 12% больше, чем в прошлый понедельник", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в дептрансе, несмотря на рост пассажиров, необходимо соблюдать введенные правила. "Людей будет становиться все больше и несмотря на то, что метрополитен работает в полную силу с минимальными интервалами, мы настоятельно просим прислушиваться к рекомендациям и выбирать наименее загруженные вагоны - соблюдать социальную дистанцию будет все сложнее. Не забывайте носить маски и перчатки в транспорте - это позволит вам защитить друг друга", - сказали в департаменте.